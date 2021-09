Efteling

Video: Efteling-fans joelen, klappen en zingen bij sluiting Monsieur Cannibale

Uitzinnige Efteling-fans hebben zondagavond in groten getale afscheid genomen van de attractie Monsieur Cannibale, die na 33 jaar verdwijnt. Tussen 21.00 en 22.30 uur was het een drukte van jewelste op het plein voor de kookpottenmolen. Veel Efteling-liefhebbers maakten van de gelegenheid gebruik om een laatste ritje te maken.



Beveiligers moesten de drukte in goede banen leiden. Terwijl de definitieve sluiting naderde, begonnen de aanwezige fans alsmaar harder te joelen, te klappen en mee te zingen met het iconische nummer van de Franse zanger Sacha Distel.

De Efteling was tot 22.00 uur geopend. "Lieve gast, dit was het aller-, allerlaatste rondje van de kannibaal", deelde een medewerkster mee na afloop van de laatste rit, waarna een luid gejuich losbarstte. Het park had niet gezorgd voor extra activiteiten of entertainment.



Waterspeelplaats

De omstreden molen uit 1988 wordt de komende maanden getransformeerd tot een attractie met Sindbad de Zeeman. Ook het Avonturen Doolhof was zondag voor het laatst geopend. Daar komt een waterspeelplaats voor in de plaats met hetzelfde nieuwe thema. De opvolger van Monsieur Cannibale krijgt de naam Sirocco. Naar verwachting gaan beide attracties in december open.



Efteling-fans kwamen de afgelopen jaren vaker samen om een laatste eer te bewijzen aan een attractie die het veld moet ruimen. Dat gebeurde recentelijk nog bij de Bob (2019), PandaDroom (2019) en Polka Marina (2020).