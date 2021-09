Efteling

Foto's: dit was Monsieur Cannibale in de Efteling

Monsieur Cannibale in de Efteling is definitief verleden tijd. Sinds zondagavond draait de bekende kookpottenmolen in het Reizenrijk niet meer. Daarmee komt na 33 jaar een einde aan de meest controversiële Efteling-attractie in de recente geschiedenis.



De afgelopen jaren lag Monsieur Cannibale veelvuldig onder vuur vanwege het omstreden uiterlijk van de zwarte kannibaal in het hart van de molen. Zijn uiterlijk is gebaseerd op ouderwetse racistische stereotyperingen, zo luidde het commentaar.

De alsmaar terugkerende commotie zat de Efteling op zijn zachtst gezegd niet lekker. En hoewel er ook genoeg Nederlanders zijn die ook anno 2021 nog dolgraag zouden vasthouden aan dergelijke uitingen, zal de sluiting op de kantoren van de Efteling vooral een zucht van verlichting teweegbrengen.



Koksmaatje

Voorlopig hoeft men immers niet meer te vrezen voor massale internationale kritiek. Overigens is de ophef rond Monsieur Cannibale niet alleen iets van de laatste jaren. Al bij de opening in 1988 werd er in de media volop geklaagd over racistische elementen in het ontwerp. Ontwerper Henny Knoet dacht het probleem op te lossen door er een wit koksmaatje naast te zetten.



Dat het Monsieur Cannibale-thema verdwijnt, wil niet zeggen dat de attractie volledig wordt afgebroken. De Efteling gaat de bestaande constructie hergebruiken voor de nieuwe attractie Sirocco, die net als de nabijgelegen achtbaan Vogel Rok gebaseerd is op de verhalen van Sindbad de Zeeman. De gele, blauwe en rode kookpotten op de draaiende schijf maken plaats voor scheepjes.



Rieten dak

Ook de omgeving - met onder andere het Avonturen Doolhof - wordt rigoureus aangepast, in twee verschillende bouwfases. Voor het project is ontwerper Sander de Bruijn ingeschakeld, bekend van onder meer Raveleijn, Baron 1898 en De Zes Zwanen. In december moet de opening plaatsvinden. Het rieten dak, in 2002 toegevoegd naar een ontwerp van Michel den Dulk, blijft bestaan.



Huiscomponist René Merkelbach heeft de opdracht gekregen om nieuwe muziek te componeren die het bekende Monsieur Cannibale-deuntje vervangt. Over die Franstalige oorwurm was onlangs nog veel te doen, toen bleek dat de Efteling de muziekrechten niet goed geregeld had.



Verwijderd

Daarom is het nummer inmiddels verwijderd van Efteling-albums op streamingdiensten en mag een versie van watershow Aquanura niet meer vertoond worden. Het park moet ook een boete betalen aan een Franse muziekuitgever.