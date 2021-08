Kermis

Jongensdroom komt uit voor Brabander: zijn eigen kermisattractie Royal King

Voor Jaco Huijzers (44) uit het Brabantse dorpje Fijnaart is een jongensdroom uitgekomen. Al zijn hele jeugd droomt hij ervan om rond te reizen met zijn eigen kermisattractie. Dat is nu gelukt. Afgelopen week stond hij met zijn 20 meter hoge schommel Royal King op de kermis in zijn geboorteplaats.



Royal King is een attractie van het type extreme, gebouwd door de Tsjechische firma Confolding. Het gaat om een heen en weer slingerende schommel met hangende gondels en zestien zitplaatsen. Een vergelijkbaar concept werd eerder ontwikkeld door de Nederlandse KMG, onder de noemer freak out.

De kersverse kermisexploitant had een goedlopend bedrijf dat handelde in vitaminepreparaten. Toen hij een overnamebod kreeg, besloot hij de stoute schoenen aan te trekken en met het geld een attractie aan te schaffen.



Kans gegrepen

"Veel nagedacht, met het besef dat mijn vader maar 62 is geworden", vertelt Huijzers aan dagblad BN DeStem. "De kans gegrepen en gaan doen wat ik écht heel erg leuk vind."



In juli vond de première plaats in Eersel. Dat was spannend, zegt de ondernemer. "Mijn eerste keer. Nou, dan is je roze bril wel weg. Moest ik opeens alles zelf doen. Dan kom je alles tegen wat fout kan gaan en sta je op het punt om het bijltje erbij neer te gooien. Maar dan blijken je collega's hulpvaardig en zet je toch door."