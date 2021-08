Efteling

Tijdelijke Efteling-supermarkt gaat laatste week in: schappen zijn al leeg

De tijdelijke Spar-supermarkt in de Efteling is alleen deze week nog geopend. Het attractiepark presenteerde in november vorig jaar een supermarkt in het Carrouselpaleis, als een reactie op eventuele beperkingen voor horecalocaties in pretparken.



Destijds werd gesproken over een mogelijk verbod op het openen van eetgelegenheden. De Efteling dacht die regel te kunnen omzeilen door in samenwerking met Spar een volwaardige supermarkt op te zetten: het Warenhuis. Er werd niet alleen eten en drinken verkocht, maar bijvoorbeeld ook wc-papier, zakdoekjes, wegwerpbestek, handgel en maandverband.

Uiteindelijk bleek de supermarkt niet echt nodig, omdat de horecapunten in de Efteling gewoon open konden blijven. Wel was het volledige park dicht tijdens de laatste coronalockdown, van half december 2020 tot half mei 2021.



Succes

Na de heropening van de Efteling op 19 mei ging ook het Warenhuis gewoon weer open, al lijkt het concept nooit echt een succes geweest te zijn. Deze week sluiten de deuren van de winkel, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



"Het was een tijdelijke aanvulling op de horeca, toen er nog veel beperkingen waren", vertelt hij. "We hebben dit nu doorgetrokken tot en met het hoogseizoen."



Lege schappen

Op dit moment is er in het Warenhuis al bijna niets meer verkrijgbaar. De meeste schappen zijn leeg. "We zijn het assortiment inderdaad aan het afbouwen. De meeste producten worden immers niet op andere Efteling-locaties verkocht."