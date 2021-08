Dolfinarium

Video: Dolfinarium legt dolfijnenshow stil vanwege protestactie door Vegan Strike Group

Het Dolfinarium heeft vandaag dolfijnenvoorstelling Oceanica moeten stilleggen vanwege een protestactie. Dierenactivisten van de Vegan Strike Group besloten de show te verstoren met protestborden. Daarbij was ook de meermaals veroordeelde activist Peter Janssen aanwezig.



Hij werd vorig jaar nog veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf vanwege brandstichting bij een eendenslachterij. Janssen, die in 2019 ook al paardenshow Raveleijn in de Efteling verstoorde, was net op vrije voeten.

Het Dolfinarium is inmiddels voorbereid op dergelijke protestacties. Toen de drie demonstranten naar voren liepen, werd de verlichting aangezet en startte er een vooraf opgenomen bandje.



Dieren in gevaar

"Zoals jullie merken, wordt de voorstelling verstoord door activisten", klonk het. "Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de voorstelling voort te zetten. Het Dolfinarium betreurt het dat deze activisten niet met ons in gesprek gaan, maar in plaats daarvan naar zulke extreme middelen grijpen en daarbij onze dieren mogelijk in gevaar brengen."



Dezelfde boodschap was vervolgens ook te horen in het Engels. Uiteindelijk zijn de activisten in het water gesprongen. Een ander lid van de Vegan Strike Group filmde de actie voor een livestream op Facebook. Er werden ook flyers uitgedeeld op de tribune. Op de beelden is te zien dat boze bezoekers verhaal willen halen bij de actievoerders.



Politie

Het Dolfinarium heeft de politie ingeschakeld, vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. "Ze zijn met zachte hand uit het park verwijderd." Van aanhoudingen was geen sprake. Zo'n dertig minuten later kon Oceanica opnieuw gestart worden. "Het Dolfinarium betreurt deze manier van actievoeren", vult Tiebot aan.