Avonturenpark Hellendoorn knipoogt naar Disney-attractie op Facebook

Avonturenpark Hellendoorn speelt leentjebuur bij Disney. In een Facebook-bericht over de boottocht Jungle Expedition wordt geknipoogd naar de bekende Disney-attractie Jungle Cruise. Daarin varen bezoekers door een dichtbegroeid oerwoud, terwijl een schipper in de boot melige woordgrappen vertelt.



Eén terugkerende opmerking, als een boot achter een waterval langs vaart, gaat over "de achterkant van water". Hoewel er in werkelijkheid niets bijzonders te zien is, presenteert de schipper het tafereel als het achtste wereldwonder.

Wat Disney kan, kunnen wij ook, moet Avonturenpark Hellendoorn gedacht hebben. "Nog nooit eerder vertoonde beelden", schrijft het pretpark bij een alledaagse foto van een waterval die voorkomt in de Overijsselse Jungle Expedition. "Tijdens je tour passeer je 'the back side of water'."



Disney-film

Dezelfde grap komt ook voor in de Disney-film Jungle Cruise - gebaseerd op de attractie - die vorige maand in première ging. Het Hellendoorn-publiek loopt er niet bepaald warm voor. De verwijzing leverde in twee dagen tijd welgeteld één reactie op.