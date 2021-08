Avonturenpark Hellendoorn

Weer problemen bij vernieuwde achtbaan Balagos in Avonturenpark Hellendoorn

De vernieuwde achtbaan Balagos in Avonturenpark Hellendoorn staat weer stil. Vorige maand was de rollercoaster al drie weken buiten gebruik vanwege een technisch defect. Sinds donderdagmiddag kampt de attractie wederom met een storing.



Die wordt waarschijnlijk pas na het weekend verholpen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We balen hier echt van" zegt hij. In juli was er sprake van een technisch mankement aan de liftheuvel. Volgens de voorlichter heeft de storing dit keer een andere oorzaak, al trad het probleem wel op terwijl de trein stilstond op de lift.

Balagos is de nieuwe naam van de klassieke achtbaan Tornado, geopend in 1990. Het Overijsselse pretpark heeft de 31 jaar oude blikvanger afgelopen winter voorzien van een nieuw thema en een nieuwe trein, afkomstig van de Duitse fabrikant Sunkid Heege. Die heeft heupbeugels in plaats van schouderbeugels.



Gewaarschuwd

Op de website van Avonturenpark Hellendoorn worden bezoekers gewaarschuwd voor de sluiting. "Balagos is vandaag wegens een technische storing buiten gebruik", valt daar te lezen.