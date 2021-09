Attractiepark Toverland

Duivenplaag bij oude ingang Toverland, maar voorlopig geen maatregelen

Toverland kampt met een duivenplaag. Bij de oude ingang van het Limburgse attractiepark zorgen verwilderde duiven al jaren voor problemen. De laatste tijd neemt de overlast toe. Toch is men niet van plan om op korte termijn maatregelen te nemen, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



De duiven zijn te vinden bovenop de ingang van het overdekte themagebied Land van Toos, de voormalige entree van Toverland. Daar bevindt zich 's zomers de receptie van de Toverland-camping. In de wintermaanden, als veel buitenattracties gesloten zijn, wordt de doorgang gebruikt als tijdelijke ingang.

In 2019 kreeg Toverland nog een vergunning om de duiven af te schieten. "We hebben ze geprobeerd te vangen en te verplaatsen en we hebben geprobeerd om het minder aantrekkelijk te maken om op die plek te nestelen", vertelde een voorlichtster toen. "Toch bleven ze terugkomen."



Gevaarlijk

Duivenpoep zorgt voor schade aan de decoraties. Bovendien kan opgedroogde duivenpoep gevaarlijk zijn, omdat er schimmels en parasieten in kunnen zitten. Het doodschieten van de dieren werd destijds gezien als een laatste redmiddel.



Dat voornemen zorgde echter voor een stroom van verontwaardigde reacties van dierenliefhebbers. Naar aanleiding van de commotie besloot Toverland om het plan te schrappen. Bij nader inzien zou men blijven zoeken naar andere manieren om de vogels te verjagen.



Focus

Dat is niet gelukt: anno 2021 heeft het park nog steeds volop last van de duiven. "Voor nu hebben we er echter voor gekozen om hier geen extra acties op te ondernemen", zegt de woordvoerster. "In het hoogseizoen ligt onze focus op andere zaken. We zullen op een later moment bekijken welke verdere acties we kunnen ondernemen tegen de duivenoverlast."