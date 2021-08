Bellewaerde Park

Bellewaerde Park neemt mondkapjesplicht serieus: geen enkele uitzondering

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park maakt geen uitzonderingen op het gebied van mondkapjes. Alle bezoekers vanaf 12 jaar moeten een mond- en neusmasker dragen, zelfs als ze een medische vrijstelling hebben. Wie om medische redenen geen mondmasker wil of kan dragen, komt Bellewaerde Park in coronatijd niet in.



Dat is afgelopen maand meermaals gebleken, toen personen met een medische verklaring op zak toch werden geweigerd. Op 8 augustus deed een 44-jarige moeder haar beklag bij Het Laatste Nieuws. Gisteren kwam via omroep VRT het verhaal van een 20-jarige man naar buiten, die hetzelfde meemaakte.

Bellewaerde zegt zo streng te moeten zijn omdat er voortdurend bezoekers beweren dat ze zo'n bewijs hebben. Het zou moeilijk te achterhalen zijn of een medische verklaring geldig is.



Veranderen

Het pretpark vreest dat het hek van de dam is als men uitzonderingen toestaat. Toch gaat er binnenkort misschien wat veranderen aan het beleid. Naar aanleiding van verschillende klachten belooft Bellewaerde de situatie komende maand opnieuw te bekijken.



De mondkapjesplicht geldt voorlopig in het hele park voor iedereen van 12 jaar en ouder. In de attracties zijn mondmaskers zelfs verplicht voor personen vanaf 6 jaar. Er worden ter plekke wegwerpkapjes verkocht voor 1 euro per stuk.