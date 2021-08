Disneyland Paris

Bijzondere souvenirs: Disneyland Paris verkoopt schilderijen uit Disney-hotel

Fans van Disneyland Paris krijgen de kans om bijzondere souvenirs op de kop te tikken. In een winkel worden schilderijen verkocht die decennialang in het beroemde Disneyland Hotel hebben gehangen. Het hotel ondergaat momenteel een grote verbouwing.



Dat biedt liefhebbers de mogelijkheid om originele lijsten met ontwerpen in huis te halen, voor 200 of 300 euro per stuk. Ze zijn tijdelijk verkrijgbaar bij The Storybook Store in het Disneyland Park, gelegen aan Town Square. Dat is het plein achter treinstation Main Street Station.

De winkel is sinds kort alleen toegankelijk voor abonnementhouders, op vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur. Onlangs werden er al schilderijen verkocht die in Disney's Hotel New York hebben gehangen.



Prinsessen

Het Disneyland Hotel vormt sinds 1992 de entree van het Disneyland Park. Tijdens de renovatie krijgt het complex een nieuw thema, namelijk Disney-prinsen en -prinsessen. Eerder konden fans al oude meubelstukken uit het hotel aanschaffen. Stoelen, tafels, nachtkastjes, bureaus, bedden, banken en krukjes belandden bij een kringloopwinkel.