Deense attractieparken gooien coronamaatregelen overboord

Bezoekers van attractieparken en dierentuinen in Denemarken hoeven zich niet meer te houden aan strenge coronaregels. Omdat het overgrote deel van de Deense bevolking gevaccineerd is, worden de coronamaatregelen geschrapt.



Pretparken kunnen terug naar het oude normaal. Dat houdt in dat het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs bij de ingang niet meer nodig is. Bovendien hoeven bezoekers geen onderlinge afstand meer te houden. Mondkapjes zijn al langer verleden tijd.

De Deense overheid beschouwt COVID-19 niet langer als een bedreiging voor de samenleving. Dankzij de vaccinaties heeft men de pandemie onder controle weten te krijgen, luidt de uitleg. 83 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd. In Nederland is dat momenteel 74,3 procent.



Buitenlanders

Er gelden nog wel inreisbeperkingen. Buitenlanders die naar Denemarken willen komen, moeten een vaccinatie-, herstel- of testbewijs op zak hebben. De exacte voorwaarden kunnen per land verschillen.