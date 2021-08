Disneyland Paris

Vlogger loopt verontwaardigd weg bij restaurant Disneyland Paris als hij zijn bestelling ziet

Een Nederlandse vlogger is niet te spreken over zijn ervaring bij een restaurant in Disneyland Paris. Pretparkfan Simon de Bruijn was zó ontevreden over zijn bestelling dat hij besloot om het eten te laten staan op de balie en zonder te betalen weg te lopen. Dat schrijft hij op Twitter.



De Bruijn, bekend van zijn YouTube-kanaal Themepark Adventures, bestelde vanmiddag gefrituurde jalapeño's met kaas bij Fuente del Oro, het restaurant tegenover Big Thunder Mountain. "Ik wilde dit nieuwe concept eens proberen. En toen werd een lullig bakje met drie sticks voor mijn neus gezet. Drie minihapjes voor 6 euro."

De vlogger was met stomheid geslagen bij het zien van de peperdure snack. "Ik had het nog niet betaald. Ik ben denk ik voor het eerst ooit in mijn leven weggelopen na een bestelling en heb het eten laten staan op de counter bij de medewerker. Dit voelde als een beroving op klaarlichte dag."



Kwaliteit

De Bruijn komt regelmatig in Disney. Hij vindt het naar eigen zeggen geen probleem om veel geld neer te tellen voor horeca. "Maar dan wil ik wel kwaliteit, niet drie minihapjes die te lang in een warmhoudbak hebben gelegen."



In gesprek met Looopings vult de fan aan dat hij in eerste instantie vermoedde dat de medewerker in kwestie hem voor de gek hield. "Toen ik zag wat ik kreeg voor mijn 6 euro dacht ik: maken ze nou een grap? 'Nee meneer, u krijgt drie stuks.'"



Menukaart

Maar op de menukaart staan toch ook maar drie stuks? "Dat plaatje heb ik nooit gezien. In coronatijd wordt overal verwezen naar digitale menu's die je op je telefoon moet bekijken, zonder afbeeldingen of informatie over de porties. Ik kreeg overigens ook geen korting met mijn abonnement."