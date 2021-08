Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dieren in Wildlands Emmen van streek door straaljagers: 'Ze ervaren zichtbaar stress'

De dieren in Wildlands Adventure Zoo Emmen hebben vandaag veel last gehad van overvliegende straaljagers. Dat vertelt een woordvoerster van de Drentse dierentuin aan Looopings. Een oefening van de Koninklijke Luchtmacht boven het park zorgde voor een hoop lawaai, met alle gevolgen van dien.



"We waren vooraf netjes ingelicht dat er gisteren en vandaag geoefend zou worden", aldus de voorlichtster. "Gisteren viel het mee, maar vandaag kwam het geluid veel harder binnen. Je ziet dat de dieren zich terugtrekken en zichtbaar stress ervaren. Dat is geen gewenste reactie."

De dierentuin hoopt dat er volgende keer rekening gehouden kan worden met de dieren, bijvoorbeeld door een andere route of hoogte te kiezen. "Er zijn in het verleden vaker oefeningen geweest, maar nooit met zo veel geluid. Het is voor het eerst dat het zo veel impact heeft."



Burgemeester

Wildlands heeft Eric van Oosterhout, de burgemeester van Emmen, al ingelicht over het probleem. Hij kiest op Twitter partij voor het dierenpark. "Ik snap dat de Koninklijke Luchtmacht moet oefenen, maar met straaljagers heel laag over een drukbezochte dierentuin vliegen, is onverantwoord", schrijft hij.



Het bericht werd gedeeld door Wildlands-directeur Erik van Engelen. Men gaat ook nog contact opnemen met het ministerie, aldus de woordvoerster. "Want dit willen we in de toekomst liever niet meer."