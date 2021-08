Beekse Bergen

Efteling en Safaripark Beekse Bergen lanceren combiticket: 'Vullen elkaar fantastisch aan'

De Efteling en Safaripark Beekse Bergen slaan de handen ineen voor een combiticket. Met een nieuw entreebewijs is het mogelijk om zowel het sprookjespark in Kaatsheuvel als het dierenpark in Hilvarenbeek te bezoeken, op twee verschillende dagen.



Men spreekt over "een uniek product". De speciale kaarten voor de Brabantse iconen - geldig tot en met 9 januari 2022 - zijn verkrijgbaar via brabantticket.nl, de ticketshop van toerismebureau VisitBrabant. Ze kosten momenteel 60 euro in plaats van 72 euro.

"Dit combiticket is in het leven geroepen om toeristen van buiten de provincie aan te sporen om een meerdaags verblijf te boeken", vertelt parkmanager Rens Willemsen van Beekse Bergen aan Looopings.



Diversiteit

"Orlando is er niks bij", lacht hij. "De Efteling en Beekse Bergen vullen elkaar fantastisch aan als het gaat om diversiteit en beleving. En dat binnen dertig minuten rijden van elkaar. Een aanrader dus."



De Efteling opende in 1952, Safaripark Beekse Bergen volgde zestien jaar later in 1968. Halverwege de jaren tachtig zijn er nog gesprekken gevoerd over een overname van Beekse Bergen door de Efteling. Men kon het niet eens worden over de prijs. Uiteindelijk is de trekpleister verkocht aan Libéma, de recreatiegroep van de familie Lips.