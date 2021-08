Disneyland Paris

Nieuwe naam voor Pixar-themagebied in Disneyland Paris

Disneyland Paris voert een verandering door in het Walt Disney Studios Park. Het gebied met onder andere Toy Story Playland, Crush's Coaster en Ratatouille: The Adventure krijgt vrijdag 27 augustus een nieuwe naam. In plaats van Toon Studio wordt het parkdeel voortaan Worlds of Pixar genoemd.



Alle attracties in het themagebied zijn gebaseerd op animatiefilms van Pixar: Toy Story, Finding Nemo, Ratatouille en Cars. "Het is een nieuwe term voor het groeiende aantal Pixar-attracties en -belevingen in het Walt Disney Studios Park", meldt Disney.

Om het Pixar-thema te benadrukken zorgt Disney voor decoraties, souvenirkramen, hapjes en fotolocaties in Pixar-stijl. Bovendien kunnen bezoekers The Incredibles en Lightning McQueen, de rode racewagen uit Cars, tegenkomen in het gebied.



Flying Carpets

In het Pixar-deel liggen ook Cars Quatre Roues Rallye en de vernieuwde rondrit Cars Road Trip. Toy Story Playland bestaat uit drie attracties: Toy Soldiers Parachute Drop, Slinky Dog Zigzag Spin en RC Racer. Eén attractie en twee theaters in Toon Studio vallen vooralsnog buiten Worlds of Pixar. Dat zijn Aladdin-molen Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, Animagique Theater en Animation Celebration.



"De aanpassing is onderdeel van de lopende transformatie van het Walt Disney Studios Park, met als doel om bezoekers onder te dompelen in bekende en geliefde recente verhalen", zo luidt de uitleg. "Worlds of Pixar is de eerste van vier kerngebieden waar het park uit zal bestaan."



Tower of Terror

Het gedeelte bij The Twilight Zone Tower of Terror, Studio Theater, Studio D en Stitch Live heet nu nog Production Courtyard, terwijl het entreeplein en Studio 1 onder Front Lont vallen. Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe Marvel-gebied Avengers Campus.