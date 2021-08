Europa-Park

Halloween in Europa-Park: horror-evenement Traumatica keert terug in 2021

Europa-Park pakt komend najaar uit met angstaanjagende halloweenavonden. Na een jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis keert horror-evenement Traumatica terug. Op 24 avonden in september, oktober en november 2021 kunnen bezoekers vijf verschillende spookhuizen beleven.



Traumatica vindt van 19.30 tot 23.00 uur plaats op een evenemententerrein aan de rand van het attractiepark, in de buurt van het Griekse themagebied. Naast de spookhuizen The Fallen, The Pack, Resistance, Ghouls en Shadows zijn ook enkele attracties geopend: familieachtbaan Pegasus en draaiend huis Fluch der Kassandra.

De poorten openen om 18.45 uur. Vanwege de beperkte capaciteit moeten kaarten vooraf online besteld worden. De entreeprijs bedraagt 35 euro voor zaterdagen en 34 euro voor de andere dagen. Op woensdag 29 september is er een voorpremière voor 24 euro.



Not-Alone

Toegangsbewijzen inclusief een ShoxterPass, waarmee de wachtrijen bij de spookhuizen eenmalig overgeslagen kunnen worden, kosten 77 euro. Er bestaan ook vip-tickets inclusief een onbeperkte ShoxterPass, een welkomstdrankje en de speciale Not-Alone Experience. Daarvoor vraagt Europa-Park 249 euro.



Er geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. Vip-bezoekers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Europa-Park werkt voorlopig met een coronacheck: iedereen wordt gevraagd om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Voor de bouw van de Traumatica-spookhuizen schakelde het park de Nederlandse firma Leisure Expert Group in.