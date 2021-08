Walibi Holland

Horror-overnachtingen Walibi Holland binnen anderhalve week volledig uitverkocht

Het nieuwe After Dark-concept van Walibi Holland is populair: binnen anderhalve week zijn alle beschikbare horror-huisjes in vakantiepark Walibi Village uitverkocht. Er komen geen nieuwe huisjes meer bij. Walibi is overdonderd door het succes, vertelt een woordvoerster.



"We hadden nooit verwacht dat het zó hard zou gaan", aldus de voorlichtster. "Onze verwachting was dat veel mensen de kat uit de boom zouden kijken, omdat er wel wat lef voor nodig is. Tot onze verbazing staan mensen ervoor in de rij."

Vakantiegasten slapen op een begraafplaats met vampieren of in een vervallen zombiedorp. Ze worden 's nachts de stuipen op het lijf gejaagd door acteurs én door speciale effecten in hun huisje.



Volgend jaar

Op 19 augustus startte de verkoop. Inmiddels zijn er geen After Dark-huisjes meer beschikbaar. "Alleen wanneer er huisjes geannuleerd worden, bijvoorbeeld omdat deelnemers bij nader inzien toch niet durven, kan er weer beschikbaarheid ontstaan", meldt Walibi in een persbericht. Gezien het succes is het aannemelijk dat het initiatief volgend jaar terugkeert.



Het pretpark heeft niet bekendgemaakt hoeveel van de 142 vakantiehuizen in Walibi Village onderdeel zijn van het After Dark-concept. Voor de halloweenperiode zijn er nog wel reguliere huisjes beschikbaar in het vakantiepark, zonder horror-beleving. "Dan doe je dus wél een oog dicht tijdens je overnachting."



Spookhuizen

De Halloween Fright Nights in Walibi vinden plaats op twaalf dagen tussen 9 en 31 oktober. Het park is dan open tot 23.00 uur, met spookhuizen, scare zones en walkthroughs. In Walibi Village gaat de beleving voor een select clubje dus nog even door na sluitingstijd.