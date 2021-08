Pairi Daiza

Grote protestactie: boze buurtbewoners zijn klaar met dierenpark Pairi Daiza

De omwonenden van Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux, zijn het zat. Ze hebben al jaren last van verkeersoverlast, doordat bezoekers van het Belgische dierenpark - vele honderdduizenden per jaar - massaal door hun dorp rijden. Afgelopen weekend vond een grote protestactie plaats.



Buurtbewoners besloten het verkeer rond het park zaterdagochtend te stremmen om aandacht te vragen voor hun problemen. Daarbij droegen ze spandoeken met teksten als "Pairi Daiza is een dictatuur", "Pairi Daiza brengt onze kinderen in gevaar" en "Pairi Daiza is respectloos".

Eerder deze zomer leek het erop dat de omwonenden juist een succesje hadden geboekt. De gemeenteraad van Brugelette, waar Pairi Daiza ligt, ging akkoord met het aanpassen van de bewegwijzering bij de uitgang van de dierentuin. Daardoor zouden automobilisten 's ochtends nog wel, maar 's avonds niet meer door het dorpje Gages rijden.



Afkeuren

Dat ziet Pairi Daiza echter niet zitten, omdat bezoekers dan langer onderweg zouden zijn. Het management van het dierenpark besloot contact op te nemen met de Waalse regering om de verandering af te laten keuren. Dat lukte. Toen barstte bij de inwoners van Gages de bom.



Een woordvoerster van Pairi Daiza ontkent dat de overheid onder druk is gezet. "We hebben alleen in alle openheid onze zorgen geuit aan de minister", vertelt ze aan regionale media. "Het verkeersprobleem wordt hiermee namelijk verplaatst, niet opgelost. Er zouden enorme files ontstaan." Een nieuwe rondweg, waarover al sinds 2014 gesproken wordt, zou de oplossing zijn.



Sympathie

Burgemeester André Desmarlières van Brugelette heeft naar eigen zeggen sympathie voor de protesterende bewoners. Zij laten op hun beurt weten de komende tijd door te gaan met actievoeren totdat de situatie verbetert.