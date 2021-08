Disneyland Paris

Vijf nieuwe afleveringen beschikbaar van Disney+-serie Behind the Attraction

Op streamingplatform Disney+ zijn vijf nieuwe afleveringen verschenen van Behind the Attraction. In de serie is te zien hoe verschillende beroemde Disney-attracties zijn gemaakt, aan de hand van archiefbeelden en interviews. Vorige maand werden de eerste vijf afleveringen van het eerste seizoen gelanceerd.



Die staan in het teken van de attracties Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror en Space Mountain. In de meeste afleveringen kwam ook Disneyland Paris ter sprake.

Nu zijn de vijf resterende delen beschikbaar. Die gaan over de Disney-kastelen, het Disneyland Hotel in Californië, It's a Small World, Disney-transportmiddelen en animatronicshow The Hall of Presidents in Florida.



Ingewikkeld

Fans van Disneyland Paris komen onder meer aan hun trekken tijdens de aflevering over de kastelen, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd waarom het Parijse kasteel de ingewikkelde naam Le Château de la Belle au Bois Dormant kreeg.