Diergaarde Blijdorp

Foto's: Diergaarde Blijdorp restaureert klassieke Bergdierenrots

De klassieke Bergdierenrots in Diergaarde Blijdorp wordt langzaam maar zeker getransformeerd tot een verblijf voor onder andere rode panda's. Daar is voorzichtigheid bij geboden, want het huisje onder de rots is een rijksmonument dat intact moet blijven.



De iconische kunstmatige rots, ontworpen door Sybold van Ravesteyn, stamt uit 1941. In de loop der jaren heeft het gebied meerdere bewoners gehad, waaronder makaken. Nu maakt het Rotterdamse dierenpark er een Himalaya-gedeelte van.

"Voorzichtig is de oude rots gesloopt", laat Blijdorp weten. Om het huisje werd een stalen constructie geplaatst. "Daarlangs wordt de rots opnieuw gemodelleerd." De opening van het vernieuwde verblijf vindt naar verwachting plaats in 2022.



Masterplan

Het project is onderdeel van een groot masterplan van Blijdorp, dat gepresenteerd werd in het voorjaar van 2020. Er zou maar liefst 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe dierenverblijven en grootschalige opknapbeurten. Door de coronacrisis en de bijkomende financiële problemen staat dat plan nu op een laag pitje.