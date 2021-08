Disneyland Paris

Klachten over badkamer in vernieuwd Disney-hotel: 'Zou eigenlijk niet mogen'

De badkamers in het vernieuwde Marvel-hotel van Disneyland Paris deugen niet. Tot die conclusie kwam pretparkfan Simon Defrancq, zo vertelt hij in een podcast. Doordat de inloopdouche niet goed is ontworpen, stroomt al het water de badkamer in.



"Er is één groot nadeel aan de kamer en dat is de badkamer", zegt Defrancq in een aflevering van de podcast Ochtend in Pretparkland. "We hadden heel veel problemen met de afvoer van de wastafel, maar het grootste probleem is de inloopdouche. Want als je een douche gaat nemen na een dagje Disney-park dan verandert uw badkamer in een zwembad."

Een stomme ontwerpfout, denkt de Disney-liefhebber. "Er is niet nagedacht over: waar gaat dat water naartoe? Dus het stroomt over de badkamervloer, waardoor we eigenlijk een soort barricade moesten bouwen van handdoeken en zo, om ervoor te zorgen dat niet de hele badkamer overstroomde."



Bizar

Presentator Erwin Taets reageert daarop verbaasd. "Bizar, want uiteindelijk heeft dat hotel er min of meer in een definitieve staat bijna een jaar gestaan." Het Marvel-hotel had eigenlijk al in de zomer van 2020 af moeten zijn. De opening werd een jaar uitgesteld door de coronacrisis.



"Eigenlijk raar dat zulke problemen er vandaag nog altijd zijn", concludeert Taets. Defrancq: "Het is iets waarvan je zou denken: in een Disney-hotel zou dat eigenlijk niet mogen." Blijven slapen in Disney's Hotel New York - The Art of Marvel kost doorgaans honderden euro's per nacht.