Efteling

Bestemmingsplan goedgekeurd: manager bestuurlijke zaken vertrekt bij de Efteling

Wyke Smit, manager bestuurlijke zaken bij de Efteling, gaat het attractiepark verlaten. Ze was de afgelopen jaren intensief betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling, dat in juni na jaren van strijd definitief werd goedgekeurd. Daardoor zijn de uitbreidingsplannen voor de komende decennia veiliggesteld.



Smit gaat vanaf 1 oktober aan de slag voor FSC Nederland, een organisatie die zich inzet voor het behoud van bossen. "Bossen zijn cruciaal voor het klimaat, de thuisbasis van vele mensen en dieren en een bron van biodiversiteit", schrijft ze op Twitter.

De manager, die in 2016 bij de Efteling begon, hield zich ook bezig met verschillende duurzame projecten binnen het park. Voorbeelden zijn afvalstromen, zonnepanelen, led-verlichting en laadpunten voor elektrische auto's. In 2030 wil de Efteling volledig klimaatneutraal zijn.



Uitdaging

De Efteling bedankt Smit voor haar inzet. "Wyke heeft de afgelopen jaren veel voor de Efteling betekend, met name op het gebied van duurzame initiatieven en het traject rondom het bestemmingsplan", zegt een woordvoerder. "Er is een nieuwe uitdaging op haar pad gekomen die bij haar ambities past. Wij wensen haar daar heel veel succes bij."



Begin deze week verscheen nog een uitgebreid interview met Smit en landschapsarchitect Ivo Südmeier over het goedgekeurde bestemmingsplan van de Efteling. In gesprek met podcast Kleine Boodschap vertelden de twee over alle perikelen rond het plan en de nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. De aflevering duurt ruim 105 minuten.