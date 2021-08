Beekse Bergen

Brandstichter Beekse Bergen was volledig ontoerekeningsvatbaar, zegt psychiater

De man die vorig jaar brand heeft gesticht in Safaripark Beekse Bergen, is volgens zijn psychiater volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat bleek afgelopen week in de rechtszaal. Bij de nachtelijke brand in de Brabantse dierentuin kwamen in maart 2020 tien dieren om het leven. Twee buitenverblijven gingen verloren.



Enkele maanden later liet de politie weten dat de dader hoogstwaarschijnlijk een verwarde man met ernstige psychische problemen was. Vrijdag begon de rechtszaak tegen hem. Reclassering wil dat de 26-jarige dader tbs met voorwaarden krijgt.

Hij wist destijds niet wat hij deed, omdat hij een manische episode had. Er bestaat een kans op herhaling. Omdat er meer onderzoek nodig is, is de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de volgende zitting worden gedragsdeskundigen oproepen.



Gaslek

In juni dit jaar brak er wederom een grote brand uit in Beekse Bergen. Toen ging het hoofdgebouw van het vakantiepark in vlammen op. Het vuur ontstond door een gaslek.