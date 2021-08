Walibi Holland

Nieuwe walkthrough met bloeddorstige zombies bij Halloween Fright Nights in Walibi

Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland moeten komend najaar vluchten voor bloeddorstige zombies. Het pretpark ontwikkelt een nieuwe betaalde walkthrough-attractie met de naam The Final Hideout.



De horrorbeleving bevindt zich op de voormalige kartbaan van Walibi, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Dat is tussen de attracties G-Force en Goliath, in themadeel Speed Zone. Begin deze maand startte de bouw. Toen was nog onduidelijk waar de werkzaamheden voor bedoeld zijn.

"Het einde der tijden is aangebroken, de apocalypse is onafwendbaar en je hebt al je survival skills nodig", staat in de beschrijving van The Final Hideout. "Overleef jij deze walk of death langs bloeddorstige zombies?"



Quarantine

Het is niet voor het eerst dat Walibi zombies inzet tijdens Halloween. Van 2014 tot en met 2018 was bij de verdwenen houten achtbaan Robin Hood de scare zone Quarantine te vinden, die ook in het teken stond van agressieve zombies. Dat gebied was losjes gebaseerd op de populaire tv-serie The Walking Dead.



The Final Hideout wordt de derde walkthrough-beleving in het park waar aparte tickets voor gekocht moeten worden, naast Wicked Woods en Campsite of Carnage. Verder presenteert Walibi dit jaar de nieuwe halloween-attractie Wrong Turn: Into Darkness en kunnen bezoekers kiezen voor een horror-overnachting in vakantiepark Walibi Village.



Tarieven

Walibi heeft officieel nog niet bekendgemaakt welke spookhuizen en scare zones opengaan in 2021, al is inmiddels wel duidelijk dat er gewerkt wordt aan nieuwe scènes in haunted house The Villa. Op 6 september start de kaartverkoop voor de halloween-extra's. Dan zijn ook de tarieven duidelijk.