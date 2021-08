Disneyland Paris

Opvallend druk in Disneyland Paris: bezoekersaantal verhoogd

Disneyland Paris heeft het maximale bezoekersaantal flink opgeschroefd. Na enkele relatief rustige weken is het de laatste paar dagen opvallend druk in de Disney-parken. Op veel plekken puilen de wachtrijen uit.



Op paden en pleinen zijn dranghekken neergezet om de lange rijen in goede banen te leiden. Bezoekerscijfers worden niet bekendgemaakt. De wachttijden vallen nog relatief mee, onder meer omdat het bekende gratis FastPass-systeem tegenwoordig niet meer bestaat.

Daarvoor in de plaats kwam een betaald concept met de naam Premier Access, maar daar wordt vooralsnog veel minder gebruik van gemaakt dan van de oude FastPass-rijen. De reguliere wachtrij loopt daardoor sneller door.



Gevaccineerd

Disneyland Paris werkt vandaag de dag met een coronacontrole. Alle bezoekers moeten bij de entree laten zien dat ze volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Omdat er in de praktijk niet om een identiteitsbewijs gevraagd wordt, kan er makkelijk mee gefraudeerd worden.