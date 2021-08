Europa-Park

Twee vrouwen gewond bij vechtpartij in wachtrij Europa-Park

In een wachtrij in Europa-Park is zondagmiddag gevochten. Daarbij raakten twee vrouwen van 26 en 29 jaar gewond. Ze werden naar verluidt aangevallen door meerdere vrouwen en een man. De daders zijn nog niet geïdentificeerd, meldt de politie.



Het voorval vond rond 14.45 uur plaats bij één van de attracties in het Franse themagebied. Bij een stevige ruzie werden de twee slachtoffers geslagen met vuisten. Eén van hen liep verwondingen op aan haar gezicht, de ander had last van haar heup. Ook klaagde zij over hoofdpijn.

De politie roept getuigen op om zich te melden. De aanleiding voor de ruzie zou de drukte in de rij zijn geweest. In coronatijd moeten bezoekers van Europa-Park officieel anderhalve meter afstand van elkaar houden, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks.



Silver Star

In themadeel Frankrijk bevinden zich de attracties Silver Star, Eurosat - CanCan Coaster, Madame Freudenreich Curiosités en Euro-Tower.