Walibi Holland

Walibi Holland vernieuwt spookhuis The Villa: drie nieuwe scènes

Eén van de spookhuizen in Walibi Holland wordt vernieuwd. Na elf jaar krijgt haunted house The Villa, geopend in 2010, drie nieuwe scènes. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Het halloweenteam van het pretpark werkt aan een nieuwe finale voor het bekende spookhuis.



De scènes in The Villa zijn geïnspireerd op horrorklassiekers als The Ring, Scream, The Exorcist, The Texas Chain Saw Massacre, Hannibal, A Nightmare on Elm Street en Friday the 13th. Bezoekers betreden Stage 13 van The HFN Studios om een rol te spelen in een horrorfilm.

Walibi heeft The Villa het afgelopen decennium vaker aangepast, voor het laatst in 2019. Vorig jaar was het haunted house in gebruik als meet-and-greet-locatie voor mascotte Eddie de Clown. Nu worden in één keer drie nieuwe scènes toegevoegd, door een grot bij de uitgang te slopen.



Mogelijkheden

"Er is een enorme ruimte ontstaan die heel veel mogelijkheden biedt voor een afgrijselijke finale", aldus de voorlichtster. Wat voor scènes er gebouwd worden, is afwachten.



De Halloween Fright Nights vinden plaats op twaalf dagen in oktober. Tickets voor de spookhuizen zijn verkrijgbaar vanaf 6 september. Omdat het pretpark werkt met coronatoegangsbewijzen hoeven bezoekers en acteurs geen anderhalve meter afstand te houden. De haunted houses en scare zones kunnen daardoor gewoon weer open als vanouds.