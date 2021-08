Plopsaqua Landen-Hannuit

Twee gewonden in nieuw Plopsa-zwembad: 'Ik was voorzichtig, ik deed niet gek'

In Plopsaqua Landen-Hannuit, het nieuwe waterpark van de Plopsa Group, zijn twee gewonden gevallen. Een 50-jarige man liep onlangs verwondingen op in de Wild River. Een 66-jarige vrouw had ook pech: zij brak haar arm toen ze uitgleed bij de ingang van een waterglijbaan.



Plopsaqua Landen-Hannuit werd in juni officieel geopend. Beide slachtoffers deden hun verhaal bij het Waalse dagblad L'Avenir. Ze geven het Plopsa-bad in België de schuld van de incidenten. In hun ogen is het zwembad gevaarlijk.

"Ik stootte mijn schouder tegen de muur", zegt Ronald Vigny, die kampt met een gescheurde schouderpees en nu fysiotherapie nodig heeft. Hij wil dat Plopsa zijn medische kosten vergoedt. "De attractie is onveilig." De man klaagt ook dat een medewerker hem niet aanbood om naar de EHBO-post te gaan.



Operaties

Het vrouwelijke slachtoffer, Francine Nowe, moest na haar val meerdere operaties ondergaan. "Ik was voorzichtig, ik deed niet gek", verdedigt ze zichzelf. Ze wijst erop dat een antisliplaag ontbrak.



Volgens Plopsa voldoet het waterparadijs aan alle eisen. De installaties zijn gecontroleerd door keuringsinstantie TÜV. Bovendien staan bij alle attracties de veiligheidsregels vermeld. De ongelukken zouden dan ook veroorzaakt zijn door de badgasten zelf. Toch laten beide Belgen het er niet bij zitten. "Ik blijf vechten tot het einde", beweert Vigny.