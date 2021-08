Films

Animatronics slaan op hol in bioscoopfilm over verlaten pretpark

Acteur Nicolas Cage is binnenkort te zien in de horrorfilm Willy's Wonderland. Het verhaal speelt zich af in een verlaten pretpark waar de animatronics zich 's nachts ontpoppen tot bloeddorstige monsters.



Cage speelt een man die met een lekke band stil komt te staan langs de weg. Hij heeft geen geld, maar de eigenaar van Willy's Wonderland wil zijn auto wel repareren. Als tegenprestatie dient Cage het smoezelige pretpark 's nachts een flinke schoonmaakbeurt te geven.

In de trailer is te zien dat jongeren Cage waarschuwen voor een duister complot. Zijn voorgangers zijn namelijk een gruwelijke dood gestorven. Hij zal als nieuwste menselijk offer dienen, zodat het leger kwaadaardige poppen de lokale bevolking met rust laat.



Struisvogel

Helaas voor de animatronics blijkt hun prooi zelf ook geen lieverdje. Als een schattig ogende struisvogel hem benadert tijdens het schrobben van de vloer, slaat Cage het beest direct tot moes.



Het belooft kortom een lange nacht te worden. Willy's Wonderland draait vanaf 9 september in de Nederlandse bioscopen. In andere landen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, ging de film begin dit jaar al in première.