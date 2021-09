Flamingo Land Resort

Foto's: Engels pretpark hervat bouw van achtbaan met tien inversies

In het Engelse pretpark Flamingo Land wordt weer gebouwd aan een achtbaan die maar liefst tien keer over de kop gaat. Het attractiepark in de regio North Yorkshire kocht enkele jaren geleden een multi inversion coaster van fabrikant Intamin. Die staat al een tijdje overeind.



De achtbaan - met een bordeauxrode baan en gele ondersteuningen - is afkomstig uit het Braziliaanse attractiepark Hopi Hari. Daar werd de attractie in 2012 geleverd, maar vanwege financiële problemen kon de baan nooit opgebouwd worden.

Later is de baan verplaatst naar een inmiddels gesloten filmpretpark in Maleisië, om uiteindelijk verkocht te worden aan Flamingo Land. Fans gingen uit van 2020 als openingsjaar, maar vanwege de coronacrisis lagen de werkzaamheden lang stil. Inmiddels is er weer activiteit op de bouwplaats.



Italië

Naar verwachting kan de attractie, die de werktitel Inversion draagt, in 2022 alsnog in gebruik genomen worden. Vergelijkbare achtbanen, met een soortgelijk baanverloop, zijn al langer te vinden in Thorpe Park (Groot-Brittannië) en Cinecittà World (Italië).



Attractie- en dierenpark Flamingo Land telt nu al negen verschillende achtbanen. De laatste - een flying coaster met de naam Hero - opende in 2013.