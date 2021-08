Plopsaland De Panne

Toch geen vaccinatie- en testbewijzen verplicht tijdens feestavond Plopsaland

Bezoekers van een speciaal avond-evenement in Plopsaland De Panne hoeven toch geen gezondheidspas te tonen. Wie op vrijdag 27 augustus aanwezig is bij de Nacht van de Abonnees in het Vlaamse attractiepark, wordt niet gevraagd om een vaccinatie- of testbewijs.



Eerder had Plopsa aangekondigd dat er tijdens de feestavond wel gewerkt zou worden met 'Covid Safe Tickets'. Bij nader inzien is men van de regel afgestapt. Het dragen van een mond- en neusmasker blijft in het hele park verplicht voor bezoekers vanaf 12 jaar. In de attracties moeten mondkapjes zelfs gedragen worden door iedereen vanaf 6 jaar.

De Nacht van de Abonnees staat in het teken van bijzonder entertainment, zoals een vuurwerkshow, een optreden van Samson & Marie en een dj-set met lichteffecten bij de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness.



Introducé

Het evenement, dat van 19.00 tot 22.30 uur duurt, is bedoeld voor Plopsa-abonnementhouders. Zij mogen gratis naar binnen. Daarnaast kunnen ze één introducé meenemen voor 15,50 euro. Vooraf reserveren is noodzakelijk.



Tijdens optredens van Samson & Marie op 4, 18 en 25 september zijn vaccinatie- of testbewijzen vooralsnog wel verplicht.