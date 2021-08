Disneyland Paris

Verslaggever RTL Boulevard deelt bizarre ervaring uit Disneyland Paris: 'Nog nooit zo boos'

Een verslaggever van RTL Boulevard heeft vorig jaar iets bizars meegemaakt in Disneyland Paris. Ruud ten Wolde bestelde in Disneyland een kindermenu, omdat hij door behandelingen tegen kanker niet veel op kon. Een Disney-medewerker weigerde dat, vertelt hij op Twitter.



"Toen ik vorig jaar in Disneyland Paris een kindermenu wilde bestellen omdat mijn maag nog ontstoken was door alle behandelingen en ik dus niet veel kon eten, mocht dat niet, tenzij ik aan kon tonen dat ik écht kanker had", meldt Ten Wolde. "Heb m'n vriend nog nooit zo boos gezien, denk ik."

De volgers van Ten Wolde reageren verontwaardigd en verbaasd op de anekdote. Ze vragen zich af waarom hij destijds nooit een klacht heeft ingediend, of naar de politie is gegaan. "Je had de verkoper drie jaar naar de gevangenis kunnen sturen", reageert RTL Boulevard-collega Rob Goossens, wijzend op de Franse regelgeving.



Slechte uitslag

Daar heeft Ten Wolde destijds niet aan gedacht, omdat hij wat anders aan zijn hoofd had. "Ik kreeg twee dagen daarna weer een slechte uitslag dus heb er toen geen werk van gemaakt, maar vond wel dat ik dit nog een keer moest delen want ik hoop niet dat iemand anders dit nog een keer moet meemaken."



De verslaggever besloot het verhaal vandaag alsnog te vertellen nadat het weer ter sprake kwam bij zijn vriend. Het valt hem nog steeds zwaar. "Ik ben wel benieuwd naar de reactie van Disneyland Paris", schrijft hij in een bericht aan het Nederlandse Twitter-account van het pretparkresort. Daar is nog niet op gereageerd.



Afsprakenkaart

Achteraf gezien vraagt de verslaggever zich af wat voor bewijs het Disney-personeelslid eigenlijk bedoelde. "Hoe hadden ze dat überhaupt willen zien? 'Alstublieft, hier heeft u mijn groene afsprakenkaart van het ziekenhuis'? Ik was vooral lamgeslagen en mijn vriend was echt woest. We waren daar nota bene om te vieren dat de behandelingen achter de rug waren..."