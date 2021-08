Kermis

Almeerse kermis eerder dicht vanwege ongeregeldheden

De kermis in Almere is vandaag drie uur eerder gesloten dan gepland. Vrijdagavond brak chaos uit op de kermis, toen tientallen jongeren het afgesloten terrein bestormden. Om dergelijke ongeregeldheden vandaag te voorkomen, ging de kermis al om 20.00 uur dicht.



Daarnaast werd de beveiliging aangescherpt en is er uit voorzorg meer politie aanwezig. In eerste instantie was sprake van zes beveiligers die negenhonderd kermisbezoekers en de wachtrij in toom moesten houden.

Volgens een woordvoerder van Almere City Marketing was dat in theorie "meer dan voldoende". "Maar tegen deze situatie is niks bestand." Morgen, op zondag 22 augustus, eindigt het evenement. De kermis zou dan open zijn tot 21.30 uur. Of de sluitingstijd wederom vervroegd wordt, beslist de organisatie later.