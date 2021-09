Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland: deze spookhuizen en scare zones gaan open in 2021

Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland kunnen zich dit jaar verheugen op vier spookhuizen, vijf scare zones, drie walkthroughs en één horror-ride. Het pretpark heeft de afgelopen weken al enkele nieuwe belevingen onthuld. Nu is het complete programma duidelijk.



Van de vier reguliere haunted houses gaan er in 2021 drie open: Jefferson Manor, The Villa - met drie nieuwe scènes - en Psychoshock. Alleen Haunted Holidays II blijft dicht. Ook de aparte spookhuisbeleving Below, waarin waaghalzen geconfronteerd worden met een ongedierteplaag in het riool, is toegankelijk.

The Clinic wordt eenmalig ingezet als een restaurant. Het is mogelijk om in het lugubere ziekenhuis te dineren, net als in de caravans van Campsite of Carnage.



R.I.P. Pass

Campsite of Carnage gaat eveneens open als walkthrough-attractie. Vanwege het wegvallen van Haunted Holidays is de wandeltocht langs huiveringwekkende rednecks dit jaar onderdeel van de R.I.P. Pass, die normaal gesproken snelle toegang geeft tot vier spookhuizen.



Verder worden bezoekers geconfronteerd met heksen in de walkthrough Wicked Woods en zombies in de nieuwe walkthrough The Final Hideout. Ook nieuw is de mysterieuze halloween-ride Wrong Turn: Into Darkness. Die attractie staat in het teken van "de oorsprong van het kwaad".



Tangled Twigs

De vijf scare zones van 2021 zijn Nightmares, Villains, Tangled Twigs, Pirate's Cove en Firepit. Dat houdt in dat Twisted Hellfire en Eddie's Festival of Freaks niet terugkeren. Tangled Twigs krijgt een nieuwe locatie, namelijk het wandelpad tussen reuzenrad La Grande Roue en het plein voor spellengalerij Game Street.



Morgen start de verkoop van alle halloween-extra's. De scare zones zitten inbegrepen bij de entreeprijs. Omdat Walibi werkt met coronatoegangsbewijzen is afstand houden voor zowel acteurs als bezoekers niet nodig. Ook mondkapjes zijn niet verplicht.



Uitverkocht

Naast de vernieuwingen in het attractiepark is vakantiepark Walibi Village dit jaar voor het eerst onderdeel van het halloween-aanbod. Daarvoor introduceerde Walibi een nieuw concept, dat After Dark wordt genoemd. Monsters maken na sluitingstijd enkele vakantiehuisjes onveilig. Alle After Dark-huisjes zijn al uitverkocht.