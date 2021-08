Disneyland Paris

Zoek de verschillen: Ratatouille-attractie uit Disneyland Paris staat nu ook in Amerika

Amerikanen hebben nu hun eigen versie van Ratatouille: The Adventure, de bekende 4D-darkride uit Disneyland Paris. In het Amerikaanse Disney-park Epcot, onderdeel van Walt Disney World in Florida, opent binnenkort Remy's Ratatouille Adventure. Genodigden mochten de attractie deze week alvast uitproberen.



Uit videobeelden blijkt dat de attractie uit Parijs bijna één-op-één is nagebouwd. Alleen het exterieur wijkt helemaal af. Eenmaal binnen is het goed speuren naar de minimie verschillen. Die zijn onder meer te vinden in de wachtrij, waar een extra scène werd toegevoegd in de vorm van een atelier.

De rit zelf, inclusief de decors en de animaties op de schermen, komt volledig overeen. Zelfs de dialogen - in het Frans en in het Engels - bleven ongewijzigd, om de Franse ervaring zo authentiek mogelijk te houden. De Ratatouille-attractie ligt in het Franse themagebied van Epcot.



Restaurant

In het uitstapstation zijn enkele veranderingen zichtbaar. Zo ontbreekt in Florida het restaurant bij de uitgang, waardoor een glazen wand vervangen moest worden door een blinde muur.



Verder wijkt de naam van de attractie af. Disneyland Paris hanteert de term Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, of de Engelse vertaling Ratatouille: The Adventure. In Epcot werd gekozen voor Remy's Ratatouille Adventure. De werktitel was Kitchen Calamity.