Walibi Holland

Walibi Holland heeft meer scare actors nodig: extra auditiedag

Door de toevoeging van nieuwe halloween-attracties heeft Walibi Holland meer scare actors nodig. Het pretpark komt in 2021 naar eigen zeggen met een uitgebreid halloween-programma. Er wordt een extra auditiedag ingepland op donderdag 26 augustus.



De eerste twee auditiedagen vonden plaats op 24 en 25 juli. Vervolgens was er een derde auditieronde op 13 augustus. Deze week gaat de zoektocht verder. Volgens entertainmentmanager Bianca Leemrijse is dat hard nodig nu het aanbod groeit. "We kunnen alle hulp goed gebruiken", laat ze weten.

Eén van de uitbreidingen dit jaar is de toevoeging van horror-overnachtingen in vakantiepark Walibi Village, in speciale After Dark-huisjes. "Ook in het park wordt gewerkt aan nieuwe horror-attracties", staat in een persbericht. Daarover wordt binnenkort meer bekendgemaakt.



Spooky Days

De Halloween Fright Nights worden komend najaar voor de 21e keer gehouden. Verder keert overdag Halloween Spooky Days terug, voor kinderen van 6 tot 12 jaar.



Iedereen die ervan droomt om anderen nachtmerries te bezorgen, kan zich tot en met 25 augustus aanmelden via een formulier op de Walibi-site. Er is geen ervaring of toneelopleiding voor nodig. De minimale leeftijd voor acteurs is 18 jaar. Walibi zorgt voor een marktconform salaris en een reiskostenvergoeding, plus een scare-training.