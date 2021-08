Kermis

Chaos op kermis in Almere: jongeren bestormen terrein, beveiligers staan machteloos

Op de kermis in Almere is vrijdagavond chaos uitgebroken. Groepen jongeren bestormden het terrein, terwijl de kermis officieel vol was. Beveiligers keken machteloos toe terwijl hekken omver werden geduwd en er opstootjes ontstonden.



Vanwege de coronamaatregelen wordt op de kermis gewerkt met een maximumaantal bezoekers. Een hoop raddraaiers besloten zich daar vrijdag niets van aan te trekken. Videobeelden op Facebook en Twitter laten zien hoe de situatie behoorlijk uit de hand liep. Er werd ook gevochten.

"De hele tijd breken mensen door de hekken", schrijft een ooggetuige op Twitter. "Vechtpartijen op de kermis in Almere. Dieptriest voor de kermisondernemers..." Uiteindelijk sloot de kermis een uur eerder dan gepland, rond 22.00 uur.



Tuig

"Avondje naar de kermis in Almere werd het uiteindelijk niet omdat het terrein vroegtijdig is gesloten door de organisatie", meldt Koen Bokhorst. "Tuig van de richel bestormde het terrein en gooide hekken om. Kan toch niet?!"



De kermis vindt plaats op de recent vernieuwde Esplanade, het grootste plein in de Almeerse binnenstad. Het evenement, dat begon op vrijdag 13 augustus, duurt nog tot en met zondag 22 augustus. Officieel is er plek voor maximaal negenhonderd bezoekers tegelijk. Een stoplicht bij de ingang geeft aan hoe druk het is.