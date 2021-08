Attractiepark Toverland

Enkele attracties Toverland soms niet open vanwege personeelstekort

Door een gebrek aan personeel kan Toverland enkele attracties soms niet openen. Het personeelstekort in het Limburgse themapark zorgt ervoor dat waterglijbanen Drakenslangen en survivalbaan Kletterparcours de afgelopen weken regelmatig gesloten waren.



Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Toverland heeft er al langer moeite mee om genoeg medewerkers te vinden voor de eetgelegenheden in het park. Sommige eetkraampjes blijven om die reden af en toe dicht. Nu is er ook te weinig attractiepersoneel.

"Ook bij ons is het een grote uitdaging om de personeelsplanning elke dag vol te krijgen", vertelt de voorlichtster. "Daarom moeten we keuzes maken en is het soms helaas niet mogelijk om alles aan onze bezoekers aan te bieden."



Optimaal

Men zorgt er wel voor dat populaire attracties in ieder geval toegankelijk zijn. "We doen er alles aan om het aanbod en de beleving elke dag zo optimaal mogelijk te maken."



De Drakenslangen-glijbanen bevinden zich in het overdekte gedeelte Land van Toos. Het Kletterparcours is te vinden in het buitendeel van themagebied Wunderwald, achter waterbaan Expedition Zork.