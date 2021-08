Aqualud

Frans waterpark van eigenaar Slagharen en Bobbejaanland wordt gesloopt

Het Noord-Franse waterpark Aqualud, onderdeel van parkengroep Parques Reundios, gaat nooit meer open. Vanwege de coronacrisis was de trekpleister al geruime tijd dicht. Nu is duidelijk dat het overdekte waterparadijs in departement Pas-de-Calais binnenkort gesloopt wordt.



Aqualud opende in 1985 op het strand van de gemeente Le Touquet-Paris-Plage. Sinds 2006 is het park onderdeel van Parques Reundios, de groep achter bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.

Enkele jaren geleden sprak de eigenaar nog over "veel bouwgrond voor toekomstige ontwikkelingen". Nu is duidelijk dat Aqualud waarschijnlijk wordt afgebroken in het voorjaar van 2022. Er moet een prestigieus hotelcomplex gebouwd worden met 130 kamers. De opening staat gepland voor 2024.



Marineland

Voor het project heeft Parques Reunidos een akkoord bereikt met vastgoedontwikkelaar ADIM Nord-Picardie. De internationale parkengroep houdt één bestemming over in Frankrijk: dierenpark Marineland.