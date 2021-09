Attractiepark Toverland

Toverland introduceert dinnerbuffet tijdens Halloween Nights: Trick or Eat

Wie honger heeft gekregen tijdens de Halloween Nights in Toverland kan dit jaar aanschuiven bij een speciaal dinnerbuffet. Voor 32,50 euro per persoon mogen bezoekers tachtig minuten lang onbeperkt eten. Het buffet met de naam Trick or Eat vindt plaats in MaMouche, het restaurant in het overdekte themagebied Land van Toos.



Voor kinderen tot en met 11 jaar moet 17,50 euro afgerekend worden. Er zijn tijdsloten beschikbaar tussen 15.30 en 19.30 uur. Omdat er sprake is van een horecagelegenheid is het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht. Zo bewijzen gasten dat ze volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn.

Het buffet zit ook inbegrepen bij de nieuwe Fear Pass van 57,50 euro. Daarmee kunnen bezoekers eveneens de drie spookhuizen Maison de la Magie, Fear the Woods en The Dollhouse en de twee walkthroughs The Witches Forest en 20 Years of Fear betreden, zonder dat ze een tijdslot hoeven te reserveren. Verder ontvangen ze een Fear Pass-festivalbandje.



Abonnementhouders

Losse tickets voor Maison de la Magie kosten 7,50 euro. Voor de overige spookhuizen en walkthroughs moet 5 euro neergeteld worden. In het verleden waren de meeste halloween-belevingen gratis. Abonnementhouders mogen één spookhuis of walkthrough per dag gratis bezoeken.



De vijf scare zones Cirque, DesTroy, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights en Fiesta de los Muertos blijven wel gratis toegankelijk. Er wordt in totaal gewerkt met zo'n 150 scare actors. De Halloween Nights vinden plaats op dertien dagen tussen 9 oktober en 6 november. Het park is dan geopend tot 23.00 uur. Na een jaar afwezigheid worden de avonden in 2021 weer afgesloten met een vuurwerkshow, die start om 22.45 uur.



Pompoendoolhof

Onder de noemer Halloween Days is er overdag een speciaal programma voor kinderen. Voor hen presenteert Toverland dit jaar twee familieshows, een Magisch Pompoendoolhof, kinderspookhuis Dr. Fool's Mansion en ander entertainment. In totaal zijn er in oktober en november twintig Halloween Days.