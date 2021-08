Plopsaland De Panne

Vakbond: Plopsaland heeft personeelstekort aan zichzelf te wijten

Dat Plopsaland De Panne kampt met een personeelstekort, heeft het Vlaamse pretpark grotendeels aan zichzelf te wijten. Dat beweert de Belgische jongerenvakbond Jong ACV. Werken voor Plopsa is nu eenmaal niet echt aantrekkelijk, laat de vakbond weten.



Plopsaland komt momenteel zo'n honderd seizoensmedewerkers tekort. "Het is zo rampzalig dat we dagelijks restaurants en snackpoints moeten sluiten", zei Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof er onlangs over. Volgens hem was het probleem nog nooit zo schrijnend als dit jaar.

Van den Kerkhof wijst met de beschuldigende vinger naar zwartwerkend horecapersoneel aan de kust. Hij beweert dat veel jongeren daar liever voor kiezen omdat ze er meer geld mee kunnen verdienen. De overheid zou beter moeten controleren, zegt de Plopsa-baas.



Probleemgeval

Maar vakcentrale Jong ACV vindt dat Plopsa de hand in eigen boezem moet steken. "Plopsaland staat bij ons bekend als een probleemgeval", vertelt een woordvoerder van de vakbond aan Het Nieuwsblad.



Hij vertelt dat Plopsa er bewust voor kiest om horecapersoneel te betalen als attractiepersoneel. "De minimumlonen liggen daar lager dan in de horeca", weet de voorlichter. Het gaat dan om zo'n 7 euro per uur voor een 15- tot 17-jarige.



Niet aan te raden

Ook op vacaturesite Indeed wordt geklaagd over de belabberde werkomstandigheden bij Plopsa. "Het is zeer slecht betaald als student, dus niet aan te raden", schrijft een winkelmedewerker. "Slecht loon, slechte uren, slechte communicatie", zo vat een attractiemedewerker zijn baan samen.



"Tijd voor verandering", concludeert een ander. "Om te beginnen zou ik de werknemers wat meer betalen. Als ze willen dat er mensen komen, gaan ze toch wat moeten doen aan dat loon. Het is amper 6,50 euro per uur om daar te werken als student." Nog een exemplarische reactie: "Hier werd ik echt uitgebuit. Weinig geld voor heel wat uren verricht werk."



Investeren

Van den Kerkhof vindt de klachten overdreven. Hij benadrukt dat medewerkers na vijftig dagen een eenmalige bonus van 250 euro krijgen, plus 5 euro bovenop het dagloon. "In plaats van iedereen vanaf de start een hoger loon te geven, investeren we op die manier in mensen op wie we kunnen rekenen."