Energylandia kondigt winteropening aan: attracties, kerstmarkt en kerstshows

Het Poolse pretpark Energylandia gaat voor het eerst open in de winter. Onder de noemer Energylandia Winter Kingdom zijn bezoekers tussen 26 november en 23 december 2021 welkom voor een winters programma. Men zorgt onder meer voor speciaal entertainment en een kerstmarkt.



Energylandia belooft lampjes, ontmoetingen met de Kerstman, kerstshows, workshops en een winterparade. In de restaurants wordt een kerstmenu geserveerd. De attracties zijn geopend, mits de weersomstandigheden het toelaten.

"Wij zorgen met bijzondere verlichting voor een hartverwarmende sfeer", laat het park weten. "En dat is nog maar het begin." Van 1 tot en met 25 november is het park gesloten voor de transformatie.



Volgens Energylandia is er al langer behoefte aan een opening in de wintermaanden. "Veel van jullie hebben hierom gevraagd. Omdat we jullie wensen belangrijk vinden, besloten we het door te voeren." Opvallend is dat de winteropening stopt op 23 december, dus nog vóór Kerstmis.



Met zeventien verschillende rollercoasters wordt Energylandia gezien als de achtbaanhoofdstad van Europa. Eigenlijk had Winter Kingdom vorig jaar al plaats moeten vinden. Dat ging toen niet door vanwege de coronacrisis.