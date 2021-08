ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen legt vrouw contactverbod op met chimpansee

ZOO Antwerpen is niet blij met het innige contact tussen chimpansee Chita en vaste bezoekster Adie Timmermans. De Belgische dierentuin heeft de vrouw in een brief officieel gevraagd om geen contact meer te zoeken met het beest. Dat meldt de regionale televisiezender ATV.



"Ik heb een verhouding, zal ik maar zeggen, met een aap", vertelt Timmermans in een reportage. "Hij heet Chita en hij is 38 jaar."

De vrouw bezoekt het dierenpark elke week en brengt veel tijd door bij het verblijf van de chimpansees. Chita krabt dan op zijn hoofd, begint met zijn armen te zwaaien en geeft kusjes op het glas. "Er gebeurt niks verkeerds", aldus Timmermans. "Ik doe dat beest niks, want ik kan er ook niet bij." Bovendien zouden tientallen andere bezoekers een soortgelijke relatie met de aap onderhouden.



Huisdier

Chita werd in zijn jongere jaren als huisdier gehouden. Volgens curator Sarah Lafaut is het schadelijk voor de chimpansee om zoveel contact te hebben met mensen. Zijn soortgenoten beschouwen Chita niet meer als deel van de groep, wat de aap moet bekopen als de bezoekers naar huis gaan. "Dan zit hij daar maar alleen en dat is absoluut niet oké voor zijn welzijn."



Timmermans is eerder al gewaarschuwd voor haar gedrag. Ze reageert emotioneel op het contactverbod: "Dat beest houdt echt van mij en ik van hem."