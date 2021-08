Het Spoorwegmuseum

Spoorwegmuseum is decor van KWF-benefietshow: 457.000 kijkers

De elfde editie van de KWF-benefietshow Nederland Staat Op Tegen Kanker werd woensdagavond live uitgezonden vanuit Het Spoorwegmuseum in Utrecht. De toeristische attractie was voor de gelegenheid omgebouwd tot een tv-studio.



De presentatie was in handen van Frits Sissing. Hij ontving onder meer Wendy van Dijk en Patrick en Rossana Kluivert. Muzikale optredens waren er van Douwe Bob, Danny Vera en Edsilia Rombley.

Er was ook een speciale rol weggelegd voor een symbolische KWF-trein. Naar de anderhalf uur durende tv-show op NPO 1, die volledig in het teken stond van de strijd tegen kanker, keken volgens Stichting KijkOnderzoek gemiddeld 457.000 mensen.



Donateurs

Aan het eind van de avond had de uitzending 11.136 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Het AVROTROS-programma is terug te kijken op de website van de publieke omroep.