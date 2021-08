Efteling

Technisch probleem bij Efteling-show Raveleijn: draak zakt naar beneden

Paardenvoorstelling Raveleijn in de Efteling wordt voorlopig opgevoerd zonder de gigantische mechanische draak Draconicon. Dat bevestigt een voorlichtster van het attractiepark aan Looopings. Aanleiding is een incident dat donderdagavond plaatsvond.



Tijdens de show van 19.00 uur konden bezoekers zien hoe Draconicon met een harde klap naar beneden zakte. Vervolgens is de voorstelling onmiddellijk stilgelegd en werden de tribunes ontruimd.

"Draconicon is gisteren inderdaad ingezakt tijdens de show", reageert de woordvoerster. "Bezoekers hebben dat gezien én gehoord. Direct daarna is onderzocht wat er is gebeurd. Het gaat om een technisch probleem." De show van 21.00 uur ging vervolgens niet door.



Aangepaste vorm

Om die reden is de vuurspuwende draak voorlopig geen onderdeel van de productie. "Raveleijn gaat vandaag door, weliswaar in aangepaste vorm", weet de voorlichtster. Er zijn voorstellingen om 14.00, 15.30, 17.00, 19.00 en 21.00 uur. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Draconicon terugkeert.