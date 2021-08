Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark vraagt test- of vaccinatiebewijs bij drie attracties

Bezoekers van het Duitse pretpark Tripsdrill hebben in principe geen test- of vaccinatiebewijs nodig als ze naar binnen willen. Hoewel deelstaat Baden-Württemberg de coronaregels onlangs heeft aangescherpt, vond Tripsdrill een manier om bij de ingang geen coronacheck te hoeven doen.



In het park geldt de test- of vaccinatieverplichting namelijk alleen bij drie attracties met overdekte gedeeltes. Dat zijn lanceerachtbaan Karacho, familieachtbaan G'sengte Sau en speelgebied Gaudi-Viertel. Ook in twee restaurants zijn de coronaregels van kracht.

Op andere plekken mogen bezoekers staan en gaan waar ze willen zónder dat ze een test- of vaccinatiebewijs hoeven te tonen. Wie fel tegen vaccineren of testen is, kan vooralsnog dus wel een dagje naar Tripsdrill.



Mondkapjes

Daarmee hanteert het familiepark in Cleebronn een heel andere strategie dan Europa-Park, dat in dezelfde deelstaat ligt. Daar wordt al bij de ingang om een coronatoegangsbewijs gevraagd. In beide parken is het dragen van mondkapjes verplicht in attracties, gebouwen en wachtrijen.