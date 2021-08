Walibi Holland

Walibi Holland kondigt nieuwe halloween-attractie aan: Wrong Turn: Into Darkness

Walibi Holland werkt aan een nieuwe halloween-attractie. Bezoekers van de Halloween Fright Nights kunnen in oktober een ritje maken in Wrong Turn: Into Darkness. Ze nemen plaats op een kar voor een angstaanjagende tocht naar "de oorsprong van het kwaad".



Het concept is gebaseerd op de traditionele 'hayrides' die tijdens Halloween veelvuldig voorkomen in de Verenigde Staten. De details ontbreken nog. Walibi komt vandaag wel met een teaservideo, een logo en een cryptische omschrijving.

Die luidt als volgt: "Al het kwaad van de wereld heeft een oorsprong. Een oude wereldreiziger, die de oorsprong zegt te kennen, neemt je mee op zijn kar. Stap aan boord en rij de duisternis in. Dit is misschien wel de laatste rit van je leven."



Darkness

Wrong Turn: Into Darkness bevindt zich aan de rand van het pretpark, vertellen ingewijden aan Looopings. De rondrit, die start in de buurt van spookhuis Below, loopt over het evenemententerrein van Walibi. Het thema hangt samen met het jaarthema van de Halloween Fright Nights in 2021: Darkness Takes Over.



Tickets voor de attractie zijn verkrijgbaar vanaf maandag 6 september. De prijs is nog niet bekend. De Halloween Fright Nights starten in het tweede weekend van oktober. Kaartjes voor het attractiepark - zonder de halloween-extra's - worden al wel verkocht.