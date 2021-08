Walibi Belgium

Tickets Walibi Belgium blijven geldig tot en met september 2022

Walibi Belgium heeft bekendgemaakt wat er gebeurt met reeds gekochte tickets voor het attractiepark. Het pretpark in Waver is al sinds 16 juli dicht vanwege zware overstromingen. Daarbij is zo veel schade ontstaan dat Walibi noodgedwongen maandenlang gesloten blijft.



"Al één maand lang werken de teams van Walibi Belgium onophoudelijk aan het herstel van de schade veroorzaakt door de overstromingen", laat een woordvoerster weten. Het is de bedoeling dat het park weer opengaat op zaterdag 2 oktober. Voor waterparadijs Aqualibi is nog geen openingsdatum bekend.

Wie nog een ongebruikt entreebewijs voor Walibi heeft liggen, gekocht in de periode tot en met 15 juli 2021, kan dat gebruiken tot en met 30 september 2022. Het is ook mogelijk om het aankoopbedrag terug te vragen, maar alleen een toegangskaart gekocht is via de officiële Walibi-site. Dat kan tussen 1 oktober en 31 december 2022, na het betalen van 3 euro aan administratiekosten.



Einddatum

Jaarkaarten en parkeerabonnementen worden automatisch verlengd met het aantal dagen dat het park gesloten is. Abonnees kunnen hun nieuwe einddatum vanaf volgende maand raadplegen via een digitaal platform.