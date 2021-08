Europa-Park

Europa-Park belooft beter op coronaregels te gaan letten na klachten

Europa-Park gaat speciale medewerkers inzetten om ervoor te zorgen dat bezoekers zich aan de coronamaatregelen houden. Dat heeft een woordvoerder van het populaire attractiepark laten weten aan Duitse media. Aanleiding zijn klachten van bezoekers.



Afgelopen week ontving het pretpark naar eigen zeggen zo'n honderd mails van gasten die klaagden over grote drukte en coronaregels die niet nageleefd zouden worden. Europa-Park ontvangt tegenwoordig ongeveer 24.000 personen per dag.

"Het aantal klachten valt relatief gezien mee, wetende dat er in zeven dagen tijd zo'n 168.000 bezoekers aanwezig waren", reageert de voorlichter. "Maar we nemen de zaak serieus en we proberen door regelmatige controles problemen te voorkomen."



Wachtrijen

Getrainde personeelsleden moeten er voortaan op toezien dat bezoekers de regels met betrekking tot mondkapjes en afstand beter naleven. Het dragen van mond- en neusmaskers is verplicht in binnenlocaties en wachtrijen.



Overigens laat het park sinds deze week alleen nog volwassenen binnen die volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn.