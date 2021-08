Efteling

Ruiten gesneuveld bij locomotief in de Efteling

Bij een stoomtreinlocomotief in de Efteling zijn twee ruiten gesneuveld. Het gaat om een locomotief met de naam Neefje, die sinds 2001 tentoongesteld wordt op het grasveld naast Droomvlucht. Volgens een fan zijn de raampjes ingeslagen door baldadige bezoekers.



"Een medewerker wist te vertellen dat ze ingetikt zijn met stenen op een avond", schrijft Pieter Eisenga op zijn Facebook-pagina Efteling Abonnementhouders. "Door de barsten in de ramen is het de volgende dag verder gaan barsten en vervolgens uit elkaar gevallen."

Een woordvoerder van het attractiepark kan die lezing over vandalisme niet bevestigen. "We hebben nagevraag gedaan bij collega's, maar we weten niet precies hoe dit gekomen is", aldus de voorlichter.



1981

Locomotief Neefje, gebouwd in 1914, reed tussen 1981 en 1991 door de Efteling als onderdeel van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. De huidige drie locomotieven dragen de namen Aagje, Moortje en Trijntje.